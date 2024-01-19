Сорок процентов от месячной нормы снега выпало в Подмосковье за сутки

В Московской области за сутки выпало сорок процентов месячной нормы осадков, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Больше всего снега в Подмосковье зафиксировано в Кашире, Серпухове и Коломне, уточнил синоптик.

В Москве, по его словам, выпала четверть от месячной нормы осадков. Рекордсменом по этому показателю в ЦФО стала Тула — там за сутки выпало шестьдесят семь процентов месячной нормы снега.

«Больше всего попало в осадкомер Тулы — двадцать девять миллиметров. <…> В Туле побит суточный рекорд осадков всего января, который держался с 2007 года», — отметил Тишковец.

Также сильные осадки прошли в Курской, Калужской, Нижегородской, Брянской и Рязанской областях.

Ранее руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов подчеркнула, что в регионе к борьбе с рекордным снегопадом подготовили 3,5 тысячи единиц техники.