Вышел первый трейлер фильма «Джокер 2» с Леди Гагой в главной роли

Кинокомпания Warner Bros. выложила на видеохостинге YouTube трейлер фильма «Джокер 2», где главные роли будут играть Хоакин Феникс и Леди Гага.

Фильм «Джокер 2: Безумие на двоих» покажет встречу двух главных персонажей, Джокера и Харли Куинн, в лечебнице. Затем они сбегут оттуда и уйдут на городские улицы. На протяжении трейлера демонстрируются фрагменты различных музыкальных сцен, которые показаны в самых разных локациях. В финале трейлера Куинн во время посещения Джокера в тюрьме рисует губной помадой на стекле улыбающееся лицо и говорит, что хотела бы видеть его настоящим. Тот в ответ улыбается своей знакомой по первой части улыбкой.

Выход этого фильма запланирован на 4 октября текущего года. Режиссером выступает все тот же Тодд Филлипс, основные события будут разворачиваться в лечебнице Аркхэм.

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