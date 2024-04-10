На здании школы-интерната в Павловском Посаде начались фасадные работы
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
В городском округе Павловский Посад на улице Тимирязева продолжается капитальный ремонт здания школы-интерната для детей с ОВЗ. Строители приступили к выполнению фасадных работ на объекте. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Примечательно, что рабочие приступили к кровельным и фасадным работам. При этом на объекте также ведутся общестроительные работы и монтаж инженерных сетей. Общая площадь здания составляет почти две тысячи квадратных метров.
Ожидается, что обновленная школа откроет свои двери для учеников уже к 1 сентября этого года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства Детского клинического центра в подмосковном Красногорске.