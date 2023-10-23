На зиму в парках Подмосковья откроют «теплые зоны», где можно будет согреться

Подготовку парков к зимнему сезону обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с региональным правительством и главами округов. О ходе работы доложил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он отметил, что особое внимание уделят чистоте и безопасности: уборке, состоянию урн и туалетов, а также работе видеокамер системы «Безопасный регион». Кроме того, к сезону подготовят катки, лыжные трассы и горки. Важно, что в парках создадут праздничную атмосферу, поставят елки, установят иллюминацию.

Михаил Хайкин подчеркнул, что для поддержания чистоты нужно проверить наличие необходимой техники, зимней формы для сотрудников и гранитной крошки для обработки территории.

Еще одна важная тема – требования к зимним развлечениям и аттракционам. Каждый день будут контролировать техническое состояние горок и других объектов, а на горках выше 8 метров будут работать операторы. На лыжных трассах обеспечат удобную навигацию, будут работать туалеты и теплые пункты проката.

Кроме того, на территории парков обустроят особые теплые зоны – поставят очаги или газовые горелки, а также скамейки с подушками и пледами.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил о росте посещаемости парков в Подмосковье.