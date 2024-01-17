Набережная в городском округе Шаховская преобразится в этом году

В этом году в городском округе Шаховская запланировано благоустройство набережной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Глава ведомства Михаил Хайкин отметил, что главной задачей в этом проекте было решить вопрос функциональности территории набережной для граждан всех возрастов в любое время года.

Небольшая лесная опушка, располагающаяся на стыке водоема и густого лесного массива, очень полюбилась местным жителям. Летом здесь активно загорают и купаются, а зимой катаются по склонам на тюбинге. Для удобства на территории было создано множество деревянных настилов, которые покрывают основные пешеходные маршруты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что этой зимой в Подмосковье ожидают порядка пяти миллионов гостей.