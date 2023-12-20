Андрей Воробьев: этой зимой в Подмосковье ожидаем около пяти миллионов гостей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что этой зимой в области ждут около пяти миллионов гостей. Всего в регионе планируется провести более десяти тысяч культурно-массовых мероприятий.

«До Нового года рукой подать, впереди январские каникулы. Важно позаботиться об активностях на открытом воздухе, праздничных мероприятиях для детей. Здесь каждая территория в рамках проекта «Зима в Подмосковье» готовит свою программу», - сказал Воробьев.

Он рассказал, что в муниципалитетах уже начали проводить новогодние праздники, а также отдельно отметил важность оказания поддержки семьям участников СВО.

«Каждую зиму на каникулы в Подмосковье приезжает много гостей — в этом году ждем порядка пяти миллионов. Уже сейчас наши загородные отели, базы отдыха забронированы почти на 100%», - добавил губернатор.

В муниципалитетах Подмосковья уже установили и зажгли шесть сотен новогодних елок, открыли восемнадцать горнолыжных курортов. За зиму планируется провести тридцать девять ледовых спектаклей с участием именитых фигуристов.

В парках области пройдет более шестисот мероприятий. На территориях обустроили резиденции Деда Мороза, сотню отделений новогодней почты, почти девяносто тематических фотозон.

Более тридцати парков включили в новогоднее оформление элементы Культурного кода своих муниципалитетов. К примеру, в Сестрорецком парке в Клину елку украсили щелкунчиками, в парке Раменского — игрушками с гжельской росписью. Также в этом году парки Подмосковья получили знак качества «Дед Мороз рекомендует».

Подробная информация о праздничных мероприятиях области представлена на главном информационном туристическом портале региона.