Инспекторы ГУСТ Подмосковья проверили состояние объектов отдыха у воды

Сотрудники подмосковного ГУСТ проверили состояния пляжей в регионе, которые пользуются популярностью у местных жителей, сообщили пресс-службе надзорного ведомства.

«За последние две недели наши инспекторы провели мониторинг 524 раза. В результате, коллеги зафиксировали 402 недочета в содержании пляжей и мест отдыха у воды», — рассказала глава ГУСТ региона Светлана Аипова.

По словам министра, в основном замечания относились к несвоевременному покосу травы и опиловке сухостойных деревьев. Некоторые нарушения коснулись состояния элементов малых архитектурных форм — скамеек и урн. Аипова отметила, что 374 дефекта уже устранили, работы продолжаются. Министр также призвала самих жителей и гостей региона соблюдать чистоту в зонах отдыха, чтобы поддерживать их состояние.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе важно продолжить программу «Чистые пруды и озера».