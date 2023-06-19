Губернатор Подмосковья: важно продолжить региональную программу «Чистые пруды и озера»

Для улучшение экологической ситуации в Подмосковье важно продолжить реализацию программы Министерства экологии региона «Чистые пруды и озера», считает губернатор Андрей Воробьев.

«Мы проанализировали количество жалоб жителей за выходные. Большой запрос на отдых и прогулок возле водоемов. Мы очистили большое количество водоемов. Но вместе с тем важно после этого и поддерживать их чистоту, и реализовывать программу далее», — сказал глава региона на еженедельном совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов по ВКС.

В планах этого года — очистка сразу шести водоемов в Одинцове, а также в Чехове, Сергиевом Посаде и Серпухове.

А в Бронницах, Наро-Фоминске, Воскресенске и Щелкове необходимо усилить работу по поддержанию состояния ранее очищенных водоемов.

«Чтобы они опять не превращались в место, которое разочаровывает наших жителей», — обратил внимание Андрей Воробьев.

Ранее губернатор отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику Подмосковья.