Губернатор Подмосковья: важно продолжить региональную программу «Чистые пруды и озера»
Фото: [Александра Степанова/Подмосковье сегодня]
Для улучшение экологической ситуации в Подмосковье важно продолжить реализацию программы Министерства экологии региона «Чистые пруды и озера», считает губернатор Андрей Воробьев.
«Мы проанализировали количество жалоб жителей за выходные. Большой запрос на отдых и прогулок возле водоемов. Мы очистили большое количество водоемов. Но вместе с тем важно после этого и поддерживать их чистоту, и реализовывать программу далее», — сказал глава региона на еженедельном совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов по ВКС.
В планах этого года — очистка сразу шести водоемов в Одинцове, а также в Чехове, Сергиевом Посаде и Серпухове.
А в Бронницах, Наро-Фоминске, Воскресенске и Щелкове необходимо усилить работу по поддержанию состояния ранее очищенных водоемов.
«Чтобы они опять не превращались в место, которое разочаровывает наших жителей», — обратил внимание Андрей Воробьев.
Ранее губернатор отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику Подмосковья.