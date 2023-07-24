Начиная с сегодняшнего дня жители Подмосковья могут подать заявление для участия в ДЭГ

Вплоть до четвертого сентября жители Подмосковья могут подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом рассказали в Мособлизбиркоме.

Отмечается, что избиратель имеет возможность отозвать заявление об участии в ДЭГ, однако если избиратель не успел отозвать в установленный срок заявление, то на избирательном участке отдать свой голос он уже не сможет.

Голосование онлайн будет доступно 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00. Сделать свой выбор можно будет с помощью компьютера или через мобильное устройство. Примечательно, что данная форма голосования будет впервые будет применяться на территории Подмосковья.

Напоминаем, что на территории Московской области состоятся: выборы губернатора Московской области, дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, а также выборы депутатов в Советы депутатов в десяти городских округах региона.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как узнать адрес своего избирательного участка.