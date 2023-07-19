Жителям Подмосковья рассказали, как узнать адрес своего избирательного участка

В Избирательной комиссии Подмосковья рассказали жителям региона, как узнать адрес своего избирательного участка. Гражданам напомнили, что до начала выборов осталось менее двух месяцев.

Все необходимые сведения представлены на сайте Центральной избирательной комиссии РФ в разделе «Информирование о выборах и референдумах и сроках их проведения».

В частности, там можно найти информацию о номере и адресе участковой комиссии, о кандидатах и о выборах, которые проходят в конкретном муниципалитете.

Для получения информации нужно просто пройти по этой ссылке и указать адрес места жительства.

Ранее в Избиркоме региона напомнили, что в области работает горячая линия по всем вопросам проведения выборов.