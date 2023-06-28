Награждение врачей прошло в Региональном сосудистом центре Красногорской больницы

Врачам Регионального сосудистого центра Красногорской городской больницы вручили благодарственные письма и почетные грамоты в связи с Днем медицинского работника, сообщили в областном Минздраве. Награды были также вручены за труд и высокий профессионализм медицинских специалистов.

В сообщении ведомства уточнили, что благодарность губернатора Подмосковья Андрея Воробьева была также объявлена руководителю РСЦ, рентгенхирургу Андрею Ларину. Почетными грамотами специалистов центра наградила директор Красногорской городской больницы Елена Морозова. Она выразила благодарность врачам за самоотверженный труд и преданность профессии. Андрей Ларин, в свою очередь, также поблагодарил губернатора за то, что он высоко оценил деятельность медработников, и администрацию больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения детской больницы в Красногорске.