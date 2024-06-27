Находящийся под санкциями США глава МВД РФ Колокольцев прилетел в Нью-Йорк

Самолет с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым сел в аэропорту Нью-Йорка. Как информирует ТАКК, глава российского силового ведомства прилетел в США для участия в проходящем там саммите руководителей органов полиции государств — членов ООН.

В аэропорту Колокольцева встретили официальные лица из числа сотрудников ООН и российского дипломатического корпуса.

К слову, стоит отметить, что сам по себе приезд в США Колокольцева удивителен тем, что главе российского МВД американскими властями была выдана въездная виза, несмотря на то, что министр находится под американскими санкциями, предусматривающими запрет на въезд в Соединенные штаты Америки.

Ранее мы писали, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил прекратить жизнь в США в сплошной кошмар. Так он отреагировал на введение новых санкций в отношении РФ. По его мнению, врагам западного мира стоит передать все типы вооружений, кроме ядерных.