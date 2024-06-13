Медведев призвал превратить жизнь врагов в сплошной безумный кошмар

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на введение новой порции американских санкций, заявив, что нужно каждый день стремиться нанести максимальный вред странам, которые вводят ограничения против России.

Медведев признал бить по уязвимым местам западных экономик, использовать фобии граждан стран Запада.

Он считает, что необходимо передать все виды вооружения (пока — кроме ядерного) врагам западного мира.

По мнению Медведева, для продвижения хаоса и анархии стоит пугать жителей западных стран путем вброса в медиасферу самых зловещих фейковых новостей.

«Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни», — написал зампред Совбеза в соцсетях.

Медведев отметил, что в отношении врагов, наносящих вред России, не может быть никаких правил.

Ранее Дмитрий Медведев призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца покаяться перед жителями Украины, за то, что он обрек их на гибель, поставляя вооружение киевскому режиму.