«Найдем и покараем»: сценарист «Слова пацана» раскрыл, как в Сети появилась слитая концовка сериала

Фанаты сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» с нетерпением ждали последнюю серию сезона. Незадолго до финала картины кто-то выложил в Сеть «первоначальную версию». Как отреагировала на это съемочная группа и пришлось ли им переписывать концовку, нам рассказал сценарист картины Андрей Золотарев.

По его словам, не было никакого первоначального варианта, который просочился в интернет.

«Это были обрезки с монтажного стола, которые кто-то украл. В итоге зритель увидел именно ту официальную версию, которая и была задумана. Мы снимали до последнего и выбивали у продюсера дополнительное финансирование, чтобы снять лучше. Задержка финала никак не связана с тем, что хотелось радикально поменять какую-то линию или кто-то давил «сверху», — пояснил автор.

О выложенной в интернет версии финала Золотарев отзывается, как о простых черновиках.

«Вы же не пишете важную работу сразу начисто. Так и на съемках мы делаем разные дубли и потом решаем, куда герои будут двигаться дальше. Неприятно, что люди до официальной концовки посмотрели какие-то обрезки. Наши чувства поймет любой, у кого хоть раз в жизни воровали. Мы продолжаем искать виновных, мы их найдем и покараем», — заявил Золотарев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Полное интервью со сценаристом читайте здесь.