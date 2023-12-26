Слив финала, давление «сверху», съемки без чушпанов: сценарист «Слова пацана» раскрыл главные секреты создания сериала

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» прогремел на всю страну. Сценаристом многосерийной драмы стал Андрей Золотарев, который участвовал в создании и других нашумевших картин вроде «13 клинической» с Данилой Козловским или «Притяжения» Федора Бондарчука.

В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» Золотарев раскрыл секреты создания самого хайпового сериала года и не только.

Целый феномен

— С чего начинается работа сценариста? Вам звонит продюсер и говорит: «Есть такая-то идея, надо написать» или вы выступаете со своими предложениями?

— Технически это очень по-разному происходит. Бывает, у меня есть текст, бывает, возникает идея у продюсера. В случае со «Словом пацана» это была задумка Жоры Крыжовникова (режиссер сериала — Прим. ред.).

— У него были уже какие-то персонажи в голове, примерная сюжетная линия, или он просто выбрал тему, и вы вместе определялись с нюансами?

— Он предложил исследовать это время. Просто нам показалось, что оно очень интересно. Это целый феномен — тектонический сдвиг между двумя эпохами. Тогда старая экономика уже была разрушена, а новая еще не построена. Получился огромный разрыв, который сказался на молодом поколении: на детях, которые потеряли контакт с родителями. И парадокс того времени в отдельном регионе был в том, что люди пытались что-то делить. Весь город был поделен, хотя в реальности делить было нечего — не было экономических предпосылок для борьбы за бизнес, как это случилось в начале 90-х. Но у этого был миллион социальных предпосылок. Нас заинтересовало это как парадокс — почему так произошло?

Фото: [ Андрей Золотарев. kinopoisk.ru ]

— В недавнем интервью вы говорили, что с Крыжовниковым подробно выясняли, как и где все происходило, собирали материал. Информации было намного больше, чем в итоге осталось в сериале. Как вы искали материал? Ездили ли в Казань? Знаю, есть книга, написанная журналистом Робертом Гараевым про ОПГ Казани, сильно ли она повлияла на сериал?

— Повлияло все вместе. Вообще, у любого большого проекта всегда есть такой этап исследования. Чем больше и глубже проект, тем дольше это происходит. В нашем случае это практически полгода. Подготовка включает в себя и чтение доступных материалов, и поездки, и всевозможные интервью. Но самое ценное, что можно получить, — это факты и истории от тех людей, которые участвовали в происходившем — со стороны бандитов или милиционеров.

«Чушпанов у нас не было»

— А можете рассказать, кто вам помог? Может быть, поименно назовете ярких реальных персонажей?

— К сожалению, не могу называть, потому что не все на это согласны. В титрах есть Роберт Гараев, он был нашим консультантом, источником информации о том, как все происходило. В сериале мы видим историю про очень сложные правила игры, правила жизни, отношения внутри подросткового социума. Их придумывать бесполезно. Во-первых, это полная бессмыслица, а во-вторых, и не надо ничего придумывать — сама жизнь так создала, что надо просто брать и перекладывать на сценарий.

— То есть у вас в консультантах было несколько настоящих «пацанов», которые состояли в этих ОПГ, и так называемые чушпаны, которые делились своими реальными историями?

— Чушпанов у нас не было. Были люди из группировок. Но не знаю, как сейчас называть их пацанами — это взрослые уважаемые люди. Самому младшему из них в районе 45 лет.

— Вы упоминали, что есть три персонажа, которых можно назвать основными: Марат, Вова и Андрей. В течение сериала акценты смещаются. Трудно назвать кого-то главным героем. Какой персонаж ваш любимый?

— Это так не работает, у меня как у автора нет каких-то любимых или нелюбимых персонажей. Вроде как я отдыхаю, когда пишу слова для одного персонажа, а для другого — меня просто из-под палки заставляют. Так не бывает. Любую любопытную коллизию всегда интересно делать. Дело в том, что мы по-разному воспринимаем персонажей. Вы за ними следите, как за реальными людьми, а я их прописываю. Но при этом я не управляю персонажем. В хорошем сценарии персонаж движется сам по себе, то есть мы придумываем только характер и обстоятельства, а дальше он реагирует на происходящее сам. Любимчик он или нет — всем суждено погибнуть, если так сложатся обстоятельства.

Я могу только как зритель сказать, а не как автор, что очень нравятся небольшие эпизодические роли. Это не связано с тем, что мне якобы не нравится главный герой, нет, все прекрасно. Но так бывает, когда в картине хорошо прописаны эпизодники. А Жорка в том числе знаменит тем, что он гениально работает с начинающими артистами. Это тот режиссер, которому можно дать любого человека, и он научит его играть.

Фото: [ start.ru ]

«Мы покараем виновных»

— Ходило много слухов про финальную восьмую серию. Якобы пришлось ее переписывать. Почему? Было ли давление «сверху» и жалобы, что дети испортились после первых серий? Плюс кто-то слил в интернет концовку картины.

— Нет никакого изначального варианта, который слили. Есть обрезки с монтажного стола, которые были украдены, и есть официальная версия. Официальная версия — и есть то, как мы себе задумывали эту историю. И мы ее снимали до последнего. Мы понимали, что можем снять еще лучше, попросили денег у продюсера. Нам дали средства, и мы сняли лучше. Это никак не связано с тем, что мы хотели радикально поменять какую-то линию или на нас кто-то давил.

А что касается выложенной в сеть версии — это были наши черновики. Ведь сразу начисто никто не пишет. На съемках есть разные дубли, разные версии, и на монтаже мы принимаем решение, куда герои пойдут дальше. Неприятно, что люди воруют, и самое противное в этом даже не то, что платформа недополучила какой-то доход — потому что она и так его сверхполучила с учетом интереса к сериалу. Самое неприятное — то, что люди посмотрели какие-то обрезки. Мы продолжаем искать виновных, мы их найдем и покараем.

— Вы написали много хороших сценариев, но зритель просто сошел с ума от «Слова пацана». Почему именно эта история так зацепила народ?

— Нет однозначного ответа на этот вопрос. Единственное, что можно точно сказать — люди, которые говорят: «Я точно знаю, почему это произошло» и дальше выдвигают одну версию, неправы. Здесь есть явно комплекс причин. Если мы говорим, что Феррари — хорошая машина, как объяснить, почему? У нее руль хороший, колеса замечательные, а еще двигатель мощный. И это то же самое.

— Будет ли второй сезон? И о чем примерно, ведь наши пацаны сели за решетку, а время ОПГ постепенно прошло.

— Пока рано еще говорить. Никто после первого сезона вам не расскажет, что будет во втором. Это очень странная история. Попробуйте позвонить продюсерам «Игры престолов» и спросить, что у них там с драконами. В любом случае решение пока не принято. Мы начнем работу только в том случае, если сами будем убеждены, что новый сезон получится не хуже.

Ранее в ТЦ Подмосковья появились футболки с фразами из сериала «Слово пацана».