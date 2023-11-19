В Новокузнецке вывеска упала на женщину

Вывеска упала на жительницу Новокузнецка в Кузбассе. Ее госпитализировали, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.

Ранее МЧС по региону предупредило жителей об усилившемся ветре и осадках, которые обрушатся на регион 19 ноября. Также ураган сносил крыши и деревья в разных городах Кузбасса.

«Женщина 59 лет, состояние средней степени тяжести, госпитализирована», – сообщил Дужик.

Видео с инцидентом накануне распространилось в соцсетях. На нем видно, как женщина проходит по улице, а на нее падает массивная вывеска одного из магазинов. Предположительно, это произошло у торгового центра.

В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение. По данным местного управления МЧС, порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду. Также ожидаются осадки в виде снега и дождя.

Ранее мы сообщали, что из-за непогоды в Алтайском крае произошли изменения в расписании движения поездов и электричек.