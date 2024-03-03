«Нам хана»: боевик ВСУ записал прощальное видео на фоне штурма ВС РФ

Один из украинских военных во время штурма российской армией Красногоровки в ДНР успел записать и выложить в сеть прощальное видео, которое выложило «Военное дело».

Боевик рассказал, что россияне усиленно атакуют с земли и с воздуха. При этом, украинские войска практически деморализованы и несут большие потери убитыми и раненными.

«Похоже, скоро нам хана», — говорит украинский боец в видео.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее кандидат на должность президента России Леонид Слуцкий назвал сроки завершении СВО победой России.