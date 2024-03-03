Слуцкий назвал сроки завершении СВО победой России

Российские военные уже до конца нынешнего года выйдут на завершающий этап специальной военной операции на украине, заявил председатель ЛДПР и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По информации агентства, Слуцкий недавно совершил поездку в Луганск, где побеседовал с освободившими Авдеевку российскими бойцами.

«Я поздравляю всех с уникальной победой в Авдеевке. Захват Авдеевки войдёт в историю специальной военной операции так же, как Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны... Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — сказал политик.

В продолжение темы Слуцкий заявил, что Армии России нужно как можно скорее освобождать Херсон, Краматорск и Славянск, являющиеся российскими городами.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.