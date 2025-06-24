Напавшего на ребенка в Шереметьево мужчине предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, который напал на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево и причинил ему тяжелые травмы.

Подозреваемому, находившемуся в терминале в ожидании пересадки на другой рейс, грозит до 15 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство. Мужчине предъявили обвинение по соответствующей уголовной статье.

Напомним, что пострадавший ребенок с тяжелейшими травмами — переломами позвоночника, черепа и закрытой черепно-мозговой травмой — находится в коме. За его жизнь борются нейрохирурги, неврологи и ревматологи одной из московских больниц. Медики оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое.

По данным SHOT, на допросе обвиняемый не смог внятно объяснить мотивы своего чудовищного поступка. По предварительным данным, он действовал спонтанно, без видимой причины напав на ничего не подозревавшего ребенка и с силой бросив его на пол. Однако, по предварительным данным, в деле могут фигурировать наркотики.

Ранее сообщалось обо всем, что известно о происшествии с ребенком в Шереметьево.