Швырнувшего ребенка головой об пол неадеквата с наркотиками ждет суровое наказание: все о происшествии в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево 23 июня неизвестный мужчина поднял чужого двухлетнего ребенка на руки и швырнул головой об пол. Мальчик находится в коме. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык. Подробнее о трагедии — в материале.

Состояние ребенка

Мужчина, находясь в зоне прилета, подошел к двухлетнему мальчику, после чего с силой бросил его на пол, сообщили представители ГСУ СК РФ по Московской области. Ребенок получил серьезные травмы головы и перелом позвоночника. Его госпитализировали в клинику Рошаля, мальчик находится в коме, рассказала уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова.

По ее словам, состояние малыша стабильное и мозг не пострадал, но имеются переломы черепа. В Минздраве Подмосковья отметили, что ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

Никогда не проявлял агрессию

Известно, что нападавший прилетел из Египта, по данным телеграм-канала Baza, он является гражданином Белоруссии. При обыске у 31-летнего Владимира Витикова были найдены наркотики, сообщают РИА Новости. Очевидцы также отметили странное поведение мужчины после нападения на мальчика — он садился на пол и убегал от людей, пишет Starhit. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщили следователи. По данным МВД, анализ крови мужчины выявил следы каннабиса.

Фото: [ t.me/IrinaVolk_MVD ]

Что ему грозит

Юрист Юрий Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что действия гражданина будут квалифицироваться как убийство или покушение на убийство, в зависимости от исхода.

«Максимальный срок — до 15 лет лишения свободы. То, что он находился в состоянии наркотического опьянения — это отягощающий фактор. Здесь может добавиться и обвинение по статье употребление наркотических веществ», — пояснил эксперт.

Мера пресечения, продолжил он, однозначно будет избрана в виде заключения под стражу.

«Непосредственно степень вины будет устанавливать суд. Органам дознания сейчас необходимо собрать все факты и доказательную базу. Позже — передать дело для рассмотрения», — добавил Капштык.

Ранее стало известно, что лев напал на директора сафари-парка в Крыму.