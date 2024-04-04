Наркологический диспансер построят в Красногорске в следующем году

В 2025 году на улице Речная в Красногорске появится здание наркологического амбулаторно-поликлинического отделения с дневным наркологическим стационаром, контракт на проектирование и строительство объекта заключили с ООО «Триумф». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.