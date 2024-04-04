Наркологический диспансер построят в Красногорске в следующем году
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В 2025 году на улице Речная в Красногорске появится здание наркологического амбулаторно-поликлинического отделения с дневным наркологическим стационаром, контракт на проектирование и строительство объекта заключили с ООО «Триумф». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В наркологическом диспансере обустроят кабинеты врачей, процедурные кабинеты, кабинеты узких специалистов, медицинского освидетельствования, клинико-диагностическую лабораторию, регистратуру с зоной ожидания. Медучреждение также оснастят современной мебелью и оборудованием. Рядом с ним разместится парковочное пространство.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.