Народный артист РФ Александр Домогаров призвал россиян прийти на выборы президента

Народный артист России Александр Домогаров призвал жителей всех регионов, в том числе Подмосковья, прийти на выборы президента страны. Видеозапись с обращением актера публикует пресс-служба Мособлизбиркома.

«Дорогие мои соотечественники, <…> я вас прошу прийти на выборы президента нашей страны. От этих выборов зависит очень многое, мы должны решить будущее нашей страны, приходите, голосуйте. Я обязательно приду», — сказал Александр Домогаров.

Напомним, президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать можно будет любым удобным способом, в том числе с помощью ДЭГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что на избирательных участках региона во время выборов президента Российской Федерации важно обеспечить дисциплину, легитимность и порядок.