Народный выбор в Наро-Фоминске: зона отдыха у вокзала получит вторую жизнь

Общественное пространство площадью 0,5 гектара на улице Полубоярова, выбранное жителями в ходе рейтингового голосования, начинает преображаться. В рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды здесь заменят покрытие пешеходных зон, установят новые опоры освещения, скамейки и урны, а также высадят зеленые насаждения. Ход работ уже обсудили представители администрации с подрядной организацией.

В Наро-Фоминске дан старт долгожданному обновлению сквера в Привокзальном микрорайоне. Территория на улице Полубоярова, занимающая ровно полгектара, стала лидером народного рейтинга среди проектов благоустройства — именно ее преображение поддержало большинство участников опроса. Теперь общественное пространство ждет комплексная реконструкция, призванная сделать его современной точкой притяжения для горожан.

Согласно утвержденному плану, подрядчик полностью заменит асфальтовое покрытие дорожек, смонтирует энергоэффективные светильники, а также расставит новые лавочки и металлические урны. Особое внимание уделят озеленению: на территории появятся свежие газоны, а вдоль аллей высадят молодые деревья и декоративные кустарники. Все материалы и технологии соответствуют стандартам безопасности, что особенно важно для семейных прогулок.

На встрече с представителем подрядной организации начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин подчеркнул значимость проекта для микрорайона. Он напомнил, что инициатива исходила от самих жителей, которые активно отдавали голоса за этот объект. Теперь первостепенная задача муниципалитета — жесткий мониторинг каждого этапа строительно-монтажных работ. Контракт с исполнителем уже заключен, и стороны нацелены на финал в текущем году.

К завершению сезона сквер должен превратиться в ухоженное, хорошо освещенное и функциональное место, где смогут комфортно проводить время и родители с детьми, и пожилые люди. Администрация обещает держать процесс на личном контроле, чтобы итоговая картина полностью соответствовала ожиданиям горожан, проявивших гражданскую активность при выборе объекта для обновления.