Нарушения требований безопасности или провокация гостей: что привело к пожару в московском ресторане

На Новом Арбате в Москве начался пожар в ресторане Steak IT easy, сообщает РЕН ТВ . Из здания и расположенных рядом построек уже эвакуировали людей.

О вероятных причинах случившегося нам рассказали специалисты по противопожарной безопасности производителя аэрозольных систем «НПО Соболевский завод».

«Чаще всего причиной пожара в общепите становятся нарушения требований пожарной безопасности, техники безопасности при разогреве горючих жидкостей, приготовлении пищи на открытом пламени и в печи. Кроме того, к возгоранию могло привести замыкание электропроводки, вызванное неправильным монтажом или ее эксплуатацией», — сообщили представители «Соболевского завода» корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Использование неисправного кухонного и осветительного оборудования, добавили собеседники, также таит в себе опасности. Но пожар могли спровоцировать и гости заведения, покурив в неустановленном месте или используя в помещении, вопреки запретам, пиротехнические изделия.

«Колоссальных убытков и трагических последствий в этом и других случаях можно избежать, придерживаясь правил пожарной безопасности: в исправном состоянии должны быть все необходимые датчики, противопожарная сигнализация и противодымная вентиляция. Кухонное оборудование, включая конвекционные плиты, должны соответствовать техническим нормативам и значениям потребляемой мощности», — подчеркнули специалисты.

Ранее при пожаре на московском авиационном заводе серьезно пострадал рабочий.