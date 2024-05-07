НАСА отложило полет первого космического корабля от компании Boeing

Полет космического корабля CST-100 Starliner был запланирован на 6 мая, но он еще может состояться до конца этой недели. Об этом заявил Стив Стич, представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Его слова привел ТАСС .

До этого старт первого корабля, который был разработан для полетов в космос корпорацией Boeing, был перенесен из-за неполадок. Теперь специалистам предстоит выяснить, что же стало причиной, по которой забарахлили клапаны.

«Самое важное - изучить всю имеющуюся информацию, понять причины неисправности, проанализировать работу клапанов», - указал Стич.

Если причина неполадок будет найдена и устранена, то корабль взлетит еще на этой неделе. По утверждению Стича, для этого есть удобные моменты во вторник, пятницу и субботу. Корабль отправится в космос только тогда, когда он будет полностью готов к этому.

Ранее появлялись сообщения, что бюджет НАСА не соответствует запросам агентства. Конгресс выделил этой организации заметно меньше денег, чем она запрашивала. Это может вылиться в большие проблемы для американских космических программ.