NASA заявили о нехватке денег

Проекты американского конгресса на следующий год не соответствуют бюджетному запросу от НАСА. Об этом сообщило американское издание SpaceNews .

Как сообщили журналисты, НАСА запросили у конгресса почти $1,4 миллиарда, в то время, как в проекте от Палаты представителей предлагается лишь чуть более $1,2 миллиарда. В варианте проекта, который поддержал американский Сенат, упоминается сумма еще меньше – $1,118 миллиарда.

В агентстве предупредили конгресс о том, что нехватка средств может превратиться в проблему для целого ряда отечественных космических программ, особенно в том случае, если воплощен будет проект, поддержанный Сенатом.

Более того, согласно информации издания, проект бюджета от Палаты представителей предлагает в разы увеличить финансирование космических ядерных силовых установок. В данном проекте указана сумма в $110 миллионов, в то время, как НАСА просила $17,5 миллионов.