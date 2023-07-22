Пользователи в комментариях поддержали политика и подчеркнули, что правительство Великобритании не должно заботиться о других, пока их граждане борются за выживание и голодают.

«Мы не должны пытаться заботиться о других, пока мы не можем заботиться о себе. Это не эгоизм, это то, что мы хотим. Мы все боремся вместе»; «Нам нужны эти деньги здесь! Мы лучше всех разбрасываемся деньгами в другие страны. Хватит кормить наших соседей, пока наша семья голодает», — заявили комментаторы.

Некоторые британцы отметили, что их государство такой же агрессор, как и Америка, участвующая во всех мировых конфликтах. По мнению граждан, это направлено на отмывание денег через военно-промышленный комплекс.

«За последние сто лет или около того Великобритания участвовала в 83 конфликтах. Мы настоящие агрессоры, как США и НАТО. Все мыслящие люди Британии теперь твердо не доверяют всем правительствам и институтам»; «Военно-промышленному комплексу нужна пропаганда бесконечных конфликтов, чтобы они могли продолжить печатать деньги и отмывать их», — уверены пользователи.

Ранее британцы поддержали политика в осуждении массовой иммиграции в Великобритании.