Британский политик Дэвид Куртен в социальных сетях осветил проблему быстрой массовой иммиграции в Великобритании. По его словам, фальшивые консерваторы позволили ситуации выйти из-под контроля.

Местные власти хотят, чтобы их граждане селили мужчин-мигрантов призывного возраста в своих домах. Пользователи в комментариях поддержали недовольство Куртена и заявили, что готовы подумать над предложением, если депутаты первыми впустят в свои дома мигрантов.

«Давайте начнем с эксперимента, чтобы увидеть, насколько это жизнеспособно. Каждый член парламента и каждый в Палате лордов принимает двух непроверенных мужчин-мигрантов боеспособного возраста на шесть месяцев! Посмотрим, как это работает», — пишут британцы.

Некоторые пользователи отметили, что видят в данном решении властей опасность для себя и своих семей, а консерваторов необходимо отстранить от работы.

«У меня нет желания быть убитым в собственном доме»; «Без сомнения, они думают, что за эти годы достаточно упростили базовое образование, и что мы проглотим их болтовню. Они должны быть отстранены независимо от того, какими средствами это делается», — отмечают юзеры.

Один из граждан подчеркнул, что с увеличением числа мигрантов жизнь в стране начнет очень быстро ухудшаться.

«Зачем выступать за увеличение иммиграции? Больше скопления людей, больше нагрузки на службы и так далее. Жизнь станет хуже. Представьте, 15 городов размером с Бирмингем понадобятся в ближайшие 25 лет, чтобы их вместить. Сумасшедшие!» — добавил один британец.

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