«Наслаждалась народным гневом»: блогеры сомневаются в гибели своей коллеги Лены Миро

Блогосферу потрясла новость о гибели в США эпатажного блогера Лены Миро (Елены Мироненко). Как сообщается, она попала в ДТП, долгое время находилась в коме, а потом скончалась.

Кома – дорогое удовольствие

Однако некоторые сомневаются в том, что 42-летняя Миро умерла.

«Миро со своим мужем жила в штате Колорадо, в местечке Боулдер. Никаких новостей про страшную аварию и чью-то кому в последнее время в местных СМИ опубликовано не было. Некролога в газетах тоже не было. Такое было бы просто невозможно, если бы что-то произошло», – на условиях анонимности рассказала «Подмосковью сегодня» одна из знакомых блогера.

К тому же, по ее словам, полежать в коме в США – слишком дорогое удовольствие.

Инсайдер сравнивает происходящее с «дешевым сериалом» и напоминает, что блог Миро в последнее время приносил больше расходов, чем прибыли. Кроме того, скандальная звезда в свое время конфликтовала со многими знаменитостями.

Не щадила никого

Свое мнение о последних новостях высказал известный блогер Вадим Манукян, пишущий о шоу-бизнесе.

«У меня нет достоверных сведений о ее гибели, опираться я могу только на то, что сейчас в инфопотоке. Но Лена всегда высказывалась очень едко в адрес звезд. Она не щадила никого. Однако у меня от общения с ней только положительные воспоминания. Например, Лена активно поддержала мое открытое письмо в адрес Константина Эрнста в 2017 году, которое касалось «голубых огоньков» и косвенно затронуло Аллу Пугачеву. Она с исступлением наслаждалась, что наконец-то волна народного гнева дошла до Примадонны», – считает Манукян.

Он говорит, что сейчас надо дождаться уточнения информации о смерти Лены Миро от ее родственников. Пока те ничего не комментировали.

Ранее мы рассказывали, почему судьба единственной дочери Брежнева сложилась трагически.