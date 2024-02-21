Наташа Королева поиздевалась над невесткой-стриптизершей при сыне

Во время праздника в ресторане певица Наташа Королева не постеснялась поиздеваться над своей невесткой Мелиссой, сообщает издание «Утро.ру» со ссылкой на информацию из Сети.

В семье Наташи Королевой и Тарзана (Сергей Глушко) праздник: единственный сын Архип встретил 22-летие. В честь этого был устроен вечер в ресторане, на который, конечно, пришла и возлюбленая наследника. Мелисса танцовщица, которая живет с Архипом уже почти три года.

В какой-то момент вечера Королева решила подшутить над сыном, но случайно затронула самолюбие Мелиссы. Та немного стушевалась после заявления звезды.

«Щас все любви Архипа придут, щас они все собираются, щас всех посадим в ряд», — с хохотом заявила Королева.

Поклонники тоже не поняли поведения Королевой. По мнению поклонников, шутка о приглашении всех подружек Архипа на праздник была неуместной.

Ранее сообщалось, что Королева улетела из России в США. Там живет ее мама, которую звезда периодически навещает.