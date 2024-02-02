Покинувшая Россию Наташа Королева обратилась к фанатам из США

Королева не сообщала о своем отлете, до тех пор пока не обнародовала фотографии из солнечного Майами. Там проживает ее мама, которая переехала еще 30 лет назад к бизнесмену Игорю Эльперину. Помимо родственницы в США у артистки куча друзей и знакомых, которые, очевидно, составляют ей компанию.

По словам Королевой, она любит приезжать в Майями, но не представляет, как бы жила здесь.

«Я приезжаю в гости на время, но дальше не могу. Не мое», — призналась Королева.

Однажды у певицы был шанс переехать в Америку, получить там образование и остаться на ПМЖ. Однако тогда она предпочла остаться с Игорем Николаевым в России и строить карьеру. Хотя брак был разрушен, звезда добилась известности, а вскоре встретила танцора Сергея Глушко (Тарзан).

Ранее сообщалось, что многодетная русская семья объяснила, почему предпочла жить в России, а не Латвии.