ВСУ не состоянии вести общевойсковой бой на фронте, пишет американское издание National Review. Причиной тому тотальное истощение военных кадров.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска сорвали ротацию ВСУ под Угледаром. Кроме того, за минувший день на Южнодонецком направлении бомбардировочная авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожили не менее 16 пунктов временной дислокации украинских войск, крупный склад боеприпасов ВСУ, а также четыре пункта управления беспилотниками.

«Украинская армия сегодня очень поредела и ослабла. ВСУ так и не освоили методы ведения общевойскового боя, а потом и вовсе от них отказались», — говорится в материале National Review.

Авторы статьи указывают на изрядно поредевшие запасы стран-спонсоров киевского режима. Есть и такие, что уже совершенно не способны совершать прежние поставки военной техники на Украину. Особо выделяются на этом фоне США, которые за последние два года существенно подрастеряли свой боевой потенциал.

«США потребуется много лет для восполнения собственных запасов оружия на фоне поддержки Киева», — резюмируют журналисты.

Напомним, президент Зеленский пригрозил союзникам, что Украина еще припомнит им медлительность поставки вооружений.