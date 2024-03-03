Зеленский пригрозил союзникам, что Украина еще припомнит им медлительность поставки вооружений

Непрекращающиеся последние месяцы внутренние споры западных партнеров Украины о помощи ВСУ будет невозможно забыть. На это указал президент страны Владимир Зеленский.

Политик записал в сети видеообращение, в котором подчеркнул особую важность поставок техники и снарядов именно сейчас, когда войска России рвут линию фронта по все направлениям.

«С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть — мир будет помнить это», — сказал Зеленский.

Президент посетовал, что Киев не просил «ничего больше необходимого для защиты жизней». А вместо помощи партнеры Украины занимаются «ограничивающими оборону политическими играми или спорами».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее мы писали, что Украина получит первую партию боеприпасов по инициативе Чехии.