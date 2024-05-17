Научно-исследовательский центр вегетации растений появится в Подмосковье

Компания Альбит, которая выпускает биотехнологическую продукцию для защиты растений от пестицидов, возводит вегетационный корпус городе Пущино городского округа Серпухов. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ проверили ход проведения работ. Стройготовность объекта достигла 35%, завершить работы планируют в первом квартале 2025 года. Площадь объекта составит порядка 1,9 тысячи квадратных метров. Там разместят помещения для вегетации растений, складские помещения для приема, хранения и использования исходного сырья. В здании смогут проводить многоэтапные опыты вегетации растений, а также готовить различные питательные растворы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.