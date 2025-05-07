Названо растение, за выращивание которого можно сесть в тюрьму

Выращивание ипомеи трехцветной может повлечь за собой штрафы или даже уголовную ответственность, рассказала в интервью агентству «Прайм» кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.

Это связано с тем, что растение включено в официальный перечень видов, содержащих наркотические или психотропные вещества, так как в ипомее обнаружено запрещенное вещество — эргин.

На участке может быть более 10 вьюнов ипомеи, в противном случае гражданину может грозить арест до 15 суток или штраф в 5 тыс. руб. Для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб.

Если количество растений больше 100, владельцу участка может грозить уголовная ответственность.

Свечникова призвала дачников уничтожать на участке любые сомнительные кустарники.

Ранее эксперт призвала дачников тепло одеться и начать высаживать рассаду холодостойких культур.