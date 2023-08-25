Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке школ к началу учебного года

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке школ к началу учебного года. Он сообщил, что все учреждения проверяют на антитеррористическую защищенность.

«На всех объектах есть тревожные кнопки с выводом на пульт охраны. Первого сентября на дорогах к школам и садам будут патрулировать наряды. Чуть позже во всех образовательных учреждениях пройдут тренировки по пожарной безопасности», - рассказал губернатор.

Он напомнил, что в День знаний в области откроется тридцать новых школ на двадцать тысяч мест и двадцать пять детсадов на семь тысяч мест. Помимо этого, после капремонта откроются шестьдесят три школы и пятнадцать детсадов.

«Еще мы решили пересмотреть школьное меню – по просьбам детей ввели в него вареники, оладьи, наггетсы и сырники. Кроме того, во всех школах вводим безналичную оплату», - добавил губернатор.

Ранее Воробьев заявил, что школы во всех городских округах региона демонстрируют высокие результаты.