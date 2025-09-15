Названы профессии, с которыми тяжело взять кредит в банке

Кредитный брокер и аналитик Екатерина Шакурова в беседе с aif.ru рассказала , людей каких профессий банки считают ненадежными и рискованными заемщиками.

Финансовые организации стали избирательнее подходить к выдаче кредитов, уделяя особое внимание профессиональной деятельности заемщиков. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в июле банки одобрили лишь 78,6% заявок, при этом наименьший уровень одобрения зафиксирован в сегменте POS-кредитования.

Кредитный брокер поясняет, что сложнее всего получить заем представителям профессий с нестабильным или сложно подтверждаемым доходом. К таким можно отнести четыре сферы минимум.

Например, эксперт упомянула специалистов сферы услуг (таксисты, косметологи, парикмахеры), которые часто сталкиваются с отказами из-за неравномерного заработка. Банкам сложно прогнозировать их финансовую дисциплину, особенно если доход официально не декларируется в полном объеме. Аналогичные проблемы возникают у работников туристической индустрии, где доходы зависят от сезонности и экономической конъюнктуры.

Военнослужащие и сотрудники силовых ведомств также находятся в группе повышенного внимания кредиторов. Риски для жизни и здоровья заемщиков, особенно служащих в зонах конфликтов, делают их менее привлекательными для банков. Низкоквалифицированные работники (уборщики, грузчики, подсобные рабочие), также часто не проходят проверку из-за небольших и нерегулярных доходов.

Наиболее желанными клиентами для банков остаются бухгалтеры, IT-специалисты и госслужащие. Их стабильный доход и финансовая грамотность снижают риски невозврата.

Шакурова рекомендует всем заемщикам заранее готовиться к подаче заявки: закрыть предыдущие кредиты, погасить задолженности и убедиться в идеальной кредитной истории. Это повысит шансы на одобрение даже для представителей «рисковых» профессий.

Ранее сообщалось, что Центробанк России снизил ключевую ставку.