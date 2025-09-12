ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку, но не до 16%, а до 17%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 18% до 17% годовых. Это первое снижение после длительного периода жесткой денежно-кредитной политики, направленной на сдерживание инфляции.

Как отмечает РБК, снижение ставки оживит корпоративное кредитование — ставки по бизнес-займам снизятся соразмерно ключевой ставке, что облегчит долговую нагрузку компаний.

По оценкам экспертов, потребительские кредиты подешевеют примерно на 0,6 процентных пункта, однако ипотека останется под влиянием государственных программ льготирования.

Кроме того, аналитики отмечают, что вкладчики столкнутся с дальнейшим снижением доходности — так называемый «депозитный бум» завершается.

Прогноз ЦБ по инфляции на конец 2025 года остается в диапазоне 6,0-7,0%. Дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом фактической динамики цен и экономических показателей.

