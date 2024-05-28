Названы самые популярные электронные услуги в Подмосковье

Услуга «Выписка из домовой» книги стала самой популярной на регпортале Подмосковья по итогам прошедшей недели, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, за семь дней жители Подмосковья заказывали онлайн выписку из домовой книги более 17,5 тысячи раз, уточили в ведомстве. Еще одной самой востребованной услугой оказалась «Запись в кружки и секции» — за неделю подано более 16,9 тысячи заявлений.

В топ-5 также вошли услуги по выдаче и замене социальных карт жителя Московской области, выдаче повторных свидетельств и по присвоению адреса.

В Мингосуправления Московской области напомнили, что сейчас на регпортале доступно свыше 370 услуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проектах, которые Подмосковье планирует реализовать вместе с Узбекистаном.