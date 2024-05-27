Андрей Воробьев перечислил проекты, которые Подмосковье планирует реализовать совместно с Узбекистаном
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели совместную встречу, в ходе которой они обсудили перспективу работы сторон. Об этом Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24» в ходе заседания Совета регионов России и Узбекистана.
«Есть успешный опыт взаимодействия и интеграции в промышленные парки. Такой опыт реализовал Татарстан. Мы с Джизакской областью также собираемся открыть для начала совместные предприятия, и далее — смотреть возможности дальнейшей интеграции», — сказал он.
Помимо этого, губернатор рассказал о подготовке профессиональных кадров по важным для России специальностям — ткачихи, каменщики, водители, сварщики. У Джизакской области есть возможности готовить кадры, которые будут соответствовать потребностям России и Московской области, отметил Воробьев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.