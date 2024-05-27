Андрей Воробьев перечислил проекты, которые Подмосковье планирует реализовать совместно с Узбекистаном

«Есть успешный опыт взаимодействия и интеграции в промышленные парки. Такой опыт реализовал Татарстан. Мы с Джизакской областью также собираемся открыть для начала совместные предприятия, и далее — смотреть возможности дальнейшей интеграции», — сказал он.