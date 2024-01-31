Названы самые посещаемые парки в крупных муниципалитетах Подмосковья

В министерстве благоустройства Московской области рассказали, какие парки в муниципалитетах с населением свыше двухсот тысяч человек стали самыми посещаемыми на минувшей неделе.

Так, в период с 22 по 28 января парк «Пехорка» в Балашихе посетили сорок пять тысяч человек, парк имени Л. Н. Толстого в Химках — двадцать восемь тысяч, парк имени Л. Лазутиной в Одинцово — двадцать шесть тысяч человек, парк Мира в Мытищах — двадцать одна тысяча и парк «Космос» в Сергиевом Посаде — десять тысяч.

Как напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, слова которого приводит пресс-служба ведомства, на территории парков и лесопарков региона функционирует свыше пятидесяти лыжных трасс и более тридцати катков с искусственным льдом.

«В парках посетителей встречают сто четырнадцать кафе и шестьдесят шесть теплых зон <…>. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — сказал министр.

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