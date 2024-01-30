Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки многодетных семей в Подмосковье

Число многодетных семей в Подмосковье за последние семь лет увеличилось с 30 тысяч до 110 тысяч, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он напомнил, что в регионе действуют различные меры поддержки семей, в которых воспитываются три и более детей. Речь идет в том числе о социальной ипотеке, различных льготах, включая проезд на общественном транспорте.

«Мы активно занимаемся тем, чтобы строить школы, детские сады, потому что это критически важно. Если семья многодетная, а некуда отвести ребенка — в сад или школу — это беда. Поэтому мы ударными темпами <…> строим школы и детские сады», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев обратил внимание на то, что каждая стройка в Подмосковье сбалансирована — жилые дома не разрешается возводить без соответствующей социальной инфраструктуры — поликлиник, детсадов и школ.