Названы самые посещаемые парки в небольших округах Московской области
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Центральный парк Лыткарино на прошлой неделе стал самым посещаемым парком среди тех, которые расположены в небольших городских округах, там побывали 25 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В пятерку лидеров по числу посещений также вошли городские парки Павловского Посада, Луховиц и Каширы, а также парк Победы в Талдоме.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.