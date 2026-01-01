Названы три главные ошибки, которые «убивают» любую стиральную машину

Стиральная машина — надежный помощник в каждом доме, но даже самая качественная техника требует грамотного обращения. Соблюдение несложных правил эксплуатации может значительно продлить ее срок службы и сэкономить средства на ремонт или покупку новой.

Как пишет автор канала «Большое сердце» на платформе «Дзен», одной из самых распространенных ошибок является пренебрежение проверкой карманов одежды перед загрузкой. Монеты, ключи и другие мелкие предметы могут серьезно повредить барабан, люк или фильтр насоса во время стирки.

Не менее вредна и перегрузка машинки. Слишком большое количество белья создает чрезмерную нагрузку на мотор и подшипники, что приводит к неравномерному отжиму и плохому качеству стирки.

Специалисты рекомендуют заполнять барабан не более чем на две трети от такого объема. Это обеспечивает оптимальное движение белья и качественное выполаскивание моющих средств.

Для борьбы с главным врагом техники — известковым налетом, стоит использовать специальные смягчители воды или порошки с соответствующими компонентами.

Кроме того, раз в полгода необходимо проводить профилактическую очистку: запускать пустую машинку на максимальной температуре с добавлением лимонной кислоты или специального средства для удаления накипи.

К числу дополнительных, но важных советов относится отказ от избыточного количества стирального порошка или геля. Это не улучшает качество стирки, но приводит к образованию обильной пены, перегружающей мотор, и сложным засорам.

Также не следует злоупотреблять частыми запусками. Если требуется постирать несколько партий, делайте перерыв не менее часа между циклами, чтобы дать двигателю остыть.

