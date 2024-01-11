Назвавшую русский мир «днищем», а россиян «животными» Божену Рынску потребовали привлечь к уголовной ответственности

Ранее сообщалось, что светская обозревательница, сбежавшая в Прибалтику после начала СВО, разоткровенничалась на местном ТВ, обозвав своих соотечественников жалкими животными, а весь русский мир днищем.

Как передает Shot, высказываниями Рынской заинтересовались в правозащитном центре «Сорок сороков». Там считают, что 48-летняя журналистка наговорила себе по статье за экстремизм не на один год тюремного заключения.

«Правозащитный центр "Сорок сороков" обратился с заявлением в МВД России провести проверку высказываний Рынской», - приводится в публикации.

Напомним, светская обозревательница Божена Рынска покинула России и переехала жить в Латвию вместе с маленькой дочерью сразу после начала спецоперации на Украине.