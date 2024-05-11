NBC: McDonald's готовит дешевое комбо из-за низких доходов американцев
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Американская сеть быстрого McDonald’s готовится выпустить дешевое комбо для своего меню из-за повсеместной экономии местных потребителей. Соответствующее заявление сделали журналисты телевизионного канала NBC News.
Сообщается, что речь идет о комбо-обеде, стоимость которого составит $5. Данная мера является для сети вынужденной на фоне того, что американские потребители стали отказываться от траты средств в фастфуд-ресторанах, добавили журналисты. Уточняется, что речь идет о комбо, в которое войдет бургер, 4 наггетса, картошка и напиток.
Телеканал также процитировал генерального директора сети Криса Кемпчински, который в письме для сотрудников о выручке в I квартале заявил, что потребители продолжают и усиливают тенденцию разборчивости в отношении потраченных средств, так как сталкиваются с ростом цен в повседневности.
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