Врач Толмасова объяснила, как разгрузить организм после майских праздников

Майские праздники тяжело переносятся организмом из-за обилия алкоголя и жирной пищи. Врач-эндокринолог Анжелла Толмасова в беседе с «Газетой.ру» рассказала, как можно разгрузиться и помочь организму.

По словам специалиста, больше всего от тяжелой пищи и напитков страдает печень. Она первая встречает объем холестерина и токсинов, делая их менее вредными. Однако при обилии токсичных веществ орган не всегда способен предотвратить весь ущерб. Это может привести к стеатозу, или ожирению печени.

Также после майских праздников и во время них тяжело поджелудочной железе. Чрезмерное потребление жирной пищи и алкоголя способны серьезно ударить по здоровью. Например, привести к диабету, ожирению и панкреатиту.

Врач рекомендует помочь организму восстановиться после праздников. Поможет в этом изменение питания и физическая нагрузка.

«Сбалансированная диета, содержащая белки, жиры, углеводы, богатая витаминами и микроэлементами. Каждый прием пищи должен включать: 50% овощей (клетчатка), 25% белкового компонента (рыба, морепродукты, мясо, птица, яйца) и 25% сложные углеводы (крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель, цельнозерновой хлеб). Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3-4 часа до сна. Употребление достаточного количества жидкости: до 1,5-2 литров в сутки», — отметила специалист.

Что до физнагрузки, то она должна быть умеренной. Важно посвящать этому 30 минут в день, например, посвящая время плаванию, танцам или ходьбе. Также нужно отказаться от губительных привычек, вроде употребления алкоголя и курения.

Ранее сообщалось, что диетолог рекомендовала сочетать мясо на мангале с овощами.