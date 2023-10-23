Не берите взаймы и не знакомьтесь: ясновидящая раскрыла, чем опасны понедельники

«Понедельник — день тяжелый», — это выражение знают, наверное, все. Это, пожалуй, единственный день недели, с которым связано столько невеселых анекдотов и отрицательных эмоций. Начало рабочей недели после короткого отдыха мало кого радует, а древние славяне вообще считали этот день черным.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, почему нельзя начинать новую жизнь с понедельника. По ее словам, этот день не зря считается самым тяжелым.

«Понедельником управляет Луна, а она часто влияет на человека негативно. Особенно, если понедельник выпадает на полнолуние, можно ждать проблем буквально на пустом месте», — заявила Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В понедельник не стоит начинать новые проекты и ставить перед собой очень сложные цели, уверена экстрасенс. Этот день подходит для созерцания, размышлений о своей жизни, а все рывки и прорывы лучше отложить на другие дни недели. Есть и приметы, связанные с понедельником.

«Если понедельник удался, то есть с самого утра все пошло как по маслу, значит вся неделя будет удачной и легкой. Если встали не с той ноги, а на пути постоянно вырастают препятствия, то вся неделя будет очень тяжелой и неприятной», — добавила Алиева.

В понедельник нельзя брать в долг, продолжила собеседница издания, нельзя брать взаймы. Любые финансовые операции опасны — вы можете отдать свою удачу. Наши предки верили, что ведьмы и колдуны принимают человеческий облик и вредят людям именно по понедельникам.

«Считается что знакомства в понедельник редко приводят к серьезным отношениям. В понедельник нужно сдерживать свои эмоции, чтобы не наломать дров в отношениях с важными для вас людьми. Ну а чтобы все сложилось удачно, просто перенесите все серьезные дела на другой день», — посоветовала ясновидящая.

Ранее ясновидящая Алиева рассказала, какие вещи нельзя хранить в доме.