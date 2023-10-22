Сломанные игрушки, зеркала, остановившиеся часы: какие вещи нужно срочно выбросить, чтобы спастись от несчастья

Большинство людей на этой планете мечтают разбогатеть и стать счастливыми, но даже не подозревают, что хранят дома настоящие «магниты для несчастья». По мнению эзотериков, есть несколько предметов, которые ни в коем случае нельзя хранить дома, чтобы не спугнуть удачу.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, что нужно немедленно выбросить. По ее словам, очень тяжелую негативную энергетику несут в себе вещи покойных родственников — от них нужно избавиться в первую очередь.

«Особенно опасны вещи умершего, если он прожил очень несчастливую жизнь и умер от тяжелой болезни. Вещи эти лучше отдать в церковь, либо нуждающимся, рассказав, что они остались от покойного. Если вещь покойного новая, то никаких ограничений на ее использование нет», —рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Многие хранят дома альбомы с фотографиями ныне покойных бабушек и дедушек. Ясновидящая посоветовала найти для них другое место, так как они тоже приносят тяжелую энергетику в дом. Балкон или старая дача — вот подходящее для них место.

Разбитые зеркала хранить в доме очень опасно.

«Некоторые не выбрасывают зеркало, когда на нем образовалась трещина, а просто заклеивают. Этого делать нельзя категорически, если не хотите притянуть в дом нищету. Не стоит покупать и старинные зеркала с вековой историей — вы же не знаете, что оно видело. Можно принести в дом настоящий негатив с такой покупкой», — подчеркнула Алиева.

Остановившиеся часы крадут минуты человеческой жизни, убеждена экстрасенс, поэтому держать их в доме нельзя. Их надо починить, а если это невозможно, то попросту выбросить. Даже прошлогодние календари несут в себе опасность. Детские сломанные игрушки, ракушки с моря, вещи от предыдущих хозяев в новой квартире — от всего этого нужно избавиться.

«Искусственные цветы, а также всевозможные гербарии, могут принести несчастье в дом. Засушенная роза уже умерла, от нее не будет никакой пользы для энергетики дома. Пустые банки привлекают нищету. Магическая атрибутика, особенно некротическая, опасна для жизни. Хранить дома ногти умершего, его волосы запрещено», — заключила собеседница издания.

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