«Не действовал втихаря»: мать фехтовальщика Биды раскрыла причину переезда сына в США

Сергей и Виолетта Бида находятся в уголовном розыске, так как участвовали в американских соревнованиях без согласия России.

Многие посчитали, что спортивная чета уехала из России по примеру некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса, однако эту версию не подтверждает мать Сергея Биды, Елена Гришина. В беседе с RT она объяснила, что сын изначально уезжал в Турцию для оформления документов, а именно — ради визы США. В Москве возможности получить эти бумаги уже не было.

«Это было связано с необходимостью пройти лечение. Смысл в том, что он не сделал ничего плохого и не действовал втихаря. Он всем официально объявил о завершении карьеры. Единственное, что пришлось ждать визу, поскольку непонятно было, дадут ее или нет», — заявила Гришина.

Дед Биды ранее также отмечал, что его звездный внук на самом деле патриотично настроенный человек.

Напомним, что пару объявили в розыск не только из-за продолжения карьеры за рубежом: они являются действующими офицером Росгвардии и военнослужащей.